/674070/الصحة-تسجيل-1533-حالة-إيجابية-جديدة-بفيروس-كورونا--و-29-حالة-وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 1800 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 341059 حتى اليوم.

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وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1533 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، ويأتي ذلك وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

الصحة: تسجيل 1533 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 29 حالة وفاة

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

اجمالي الاصابات

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 406926 من ضمنهم 341059 حالة تم شفاؤها، و 22289 حالة وفاة.