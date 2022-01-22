التأمين الصحى الشامل.. الصحة تبدأ حملة لمساعدة المواطنين بالسويس للتسجيل

جدة - نرمين السيد - وأعلن الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة والسكان عن إطلاق الحملة بدءًا من اليوم السبت بحى الأربعين بالتنسيق مع الدكتور محمد نشأت المنسق التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل وبدعم من عبد المجيد صقر محافظ السويس.

ودعا وكيل وزارة الصحة بالسويس جموع أهالى حى الأربعين والمحافظة ممن لم يتم تسجيلهم بالمنظومة بالتعاون مع فرق مديرية الصحة والتسجيل فى المنظومة، مشيراً لأن الحملة تبدأ أعمالها من العاشرة صباحاً وتنطلق تباعاً بمختلف أحياء المحافظة.

وكانت مديرية الصحة قد عقدت اجتماعا تنسيقياً مع الفرق العاملة فى الحملة برئاسة الدكتور إسلام عبدالله وكيل المديرية لوضع خطة عمل حملة طرق الأبواب وبحضور الدكتور حسام أبوعيطه مساعد وكيل الوزارة ومدير المكتب الفنى والدكتور مصطفى طه مدير إدارة الرعاية الأولية ودينا سامى منسق الإعلام والتوعية بالمشروع والرائدات الريفيات وبعض مقدمى الخدمة الطبية.