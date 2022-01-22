مصر تشارك فى اجتماع لجنة تسيير وكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية

جدة - نرمين السيد - شاركت السفيرة سها جندى، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، عبر الفيديوكونفرانس فى الاجتماع السادس والستين للجنة تسيير وكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية "النيباد" بوصفها ممثلة رئيس الجمهورية لدى النيباد.





ناقش الاجتماع عمل الوكالة فى ضوء التحديات الكبيرة التنموية التى تشهدها القارة الإفريقية، والآثار الاقتصادية السلبية جراء انتشار جائحة كورونا، وقد جاءت المشاركة المصرية لتؤكد حرص مصر على التواجد الفعال والنشطبالمحافل الإفريقية خاصةً أن مصر إحدى الدول الخمس المؤسسة للوكالة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى من المشروعات التنموية التى تعكف النيباد على تنفيذها حاليًا فى شتى المجالات، ومن بينها دور الوكالة فيتيسير تنفيذ عدد من المشروعات الإقليمية التى توليها مصر أهمية كبرى، كما تم استعراض حالة الجائحة فى دول النيباد، والخطة الاستراتيجية لأنشطة المنظمة، والموضوعات الخاصة بالرئاسة القادمة للنيباد وكذا بالقمة المزمع أن تعقد فى فبراير 2022 بشكل هجين.