قراءة سور من القرآن بأعداد معينة لنيل غرض معين.. الإفتاء توضح الحكم

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، أن تكرار سورة أو آية معينة جائز شرعًا، فقد علَّمَنا النبى ﷺ قراءة وتكرار بعض السور بغرض الحفظ ودفع الشر.

وقالت إن قراءة القرآن من أعظم القربات التى يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، وهى من جملة الأعمال الصالحة التى يجوز للمؤمن أن يتوَسَّل بها إلى الله عزّ وجلّ بغرض قضاء الحوائج وتحصيل الخيرات؛ لقول النبى ﷺ: «من قرأ القرآن فليسأل اللَّه به..» (سنن الترمذي).

وأوضحت أن تكرار سورة أو آية معينة جائز شرعًا، فقد علَّمنا النبى ﷺ قراءة وتكرار بعض السور بغرض الحفظ ودفع الشر، ومن ذلك قراءة المعوذتين والإخلاص، ومن ثمَّ لا يُعَدُّ التوسل بالقرآن من البدع المخالفة للسنة؛ لأن تلاوة القرآن مشروعة وتكراره غير ممنوع، بل ربما نتج عن التكرار حضور القلب واستشعار القرب من الله عز وجل وتدبر معنى الآيات.

وشددت على أن القرآن الكريم من أفضل الأذكار وأجلها على الإطلاق؛ لما يحصل به من مضاعفة ثواب القارئ بكل حرف منه.