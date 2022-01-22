/674071/ظهور-هذه-الاعراض-تؤكد-إصابة-طفلك-بمتحور-أوميكرون-وهذه-طرق-الوقاية-والعلاج

في ظل انتشار متحور أوميكرون في جميع انحاء العالم، قامت دولة قطر بالإعلان عن ثاني وفاة بين الأطفال جراء مضاعفات هذا الفيروس التاجي، حيث ان الحالة المتوفاة بسبب هذا الفيرويس هو رضيع عمره 3 أسابيع.

دوت الخليج

أدى فيروس كورونا إلى حدوث عدد من الوفيات لانادرة عن الأطفال، حيث أنه كان معتدل بشكل عام عن الاطفال، ولكن الخبراء حذروا من خطورة متحور اوميركون وما قدي يحدثه من تداعيات، كما راو أيضا ان يتم إدخال الأطفال دون سن الخامسة إلى المستشفى مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، بسبب عدم حصولهم على اللقاحات حتى الان لانهم غير مؤهلين لها .

حالات أوميكرون عند الرضع

الدكتورة تيريزا تام، كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا، نوهت في تصريحات لها أمس الجمعة ،أن حالات أوميكرون عند الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة من المرجح أن تؤدي إلى دخول المستشفى بسبع مرات تقريبًا، كما أنه من المرجح أن يتأثروا بشدة أكثر من البالغين.

وجاءت أبر الاعرراض التي تؤكد اصابة طفلك بفيروس كورونا متمثلة في :

السعال المستمر - حمى أو قشعريرة - صعوبة في التنفس - آلام في العضلات أو الجسم - صداع الرأس - التعب الشديد - الغثيان أو القيء - سيلان الأنف.

وتعد الحمى والسعال هما أكثر الأعراض شيوعًا لدى الأطفال الذين يصابون بالعدوى.

ورأى خبراء أنه من المرجح أن تظهر مشاكل التنفس أو ضيق التنفس عند البالغين أكثر، لكن لدى الأطفال فيمكن أن يصابوا بالالتهاب الرئوي".

وحسب ما عددته صحيفة Manchester Evening News من أعراض أوميكرون الاكثر شيوعا لدى الأطفال، أكدت أن هذه الاعراض تتمثل في الصداع يليه البرد، والتعب يتصدر القائمة.

كما استعرضت صحيفة بريطانية أعراض أوميكرون لدى الأطفال من الأكثر إلى الأقل شيوعا طبقا لما رصدته الفرق الطبية والتي جاء كالتالي:

- الصداع - ارتفاع درجة حرارة (الحمى) - الأنف البارد والسيلان - التعب والخمول - السعال- التهاب الحلق - آلام العضلات- فقدان الشهية- عيون مؤلمة أو محتقنة بالدم- الإسهال- العطس - آلام في المعدة- فقدان التذوق أو الشم- شحوب الوجه- قشعريرة

- آلام الظهر- الطفح الجلدي- التعرق الليلي- الدوار- وجع الأذن- آلام الصدر- برودة اليدين والقدمين

تاثير أوميكرون على الرضع

تشمل أعراض متحور أوميكرون الأكثر شيوعًا لدى الرضع التي تم الإبلاغ عنها: السعال المتفاقم وضيق التنفس والشعور بالحمى والقشعريرة.

ووعلى حسب ما نقله موقع Global News عن جيسي بابنبورج، أخصائي الأمراض المعدية للأطفال، قولها إن "أوميكرون عند الأطفال الصغار جدًا يصل إلى مجاري الهواء، بينما تتأثر أنسجة الرئة العميقة عند البالغين".

وقالت بابنبورج: "المجاري الهوائية في الرئتين صغيرة جدًا عند الأطفال الصغار، لذلك لا يتطلب الأمر الكثير من المخاط لسدّها، وبعد ذلك يواجهون صعوبة في التنفس ويحتاجون إلى المساعدة، إما من خلال العلاج بالأكسجين أو التهوية الميكانيكية ".

كيفية حماية الأطفال

كما أفادت دراسة أنه لحماية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات غير المؤهلين للحصول على اللقاحات، يجب على البالغين أن يحصلوا على التطعيم، وأيضا حصول الحامل على اللقاح، حيث تظهر الأبحاث أن التطعيم أثناء الحمل يؤدي إلى تطوير أجسام مضادة وقائية يمكن أن تنتقل إلى هذا الرضيع الصغير