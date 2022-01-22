/674072/التهاب-مزمن-في-الأعصاب-الطرفية-أشرف-قاسم-يكشف-كواليس-5-سنوات-لحل-مشاكل-مفاصل-الركبة

تحدث أشرف قاسم أسطورة نادي الزمالك عن الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة والتي تشبه حالة لاعب الأهلي مؤمن زكريا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "اللعيب" "ما يحدث لي حاليا هو التهاب مزمن في الأعصاب الطرفية، وكان الأمر بدأ منذ 4 سنوات بخشونة في الركبة وكان من الدرجة الثانية وتعاملت مع الأمر بطريقة عادية لأنني لم أكن أعرف ما الأسباب".

وواصل "خلال العامين الأخيرين وصل الأمر إلى الدرجة الرابعة وكان يجب تغيير المفصلين في الركبة اليسرى واليمنى، ورفض الأطباء إجراء أي جراحة لحين معالجة الأعصاب".

وزاد "قبل عامين كنت أتعرض للسقوط بشكل متفاوت وحدث ميل للقدم ولم أكن أعرف السبب وكنت أتحامل على نفسي للقيام بمهام عملي، وهذا ينتج عن الأعصاب الطرفية".

وتابع "هناك جرعات علاجية أحصل عليها كل شهر ولمدة 18 شهر، وأتواجد في المستشفى أسبوع شهريا، ومنذ 5 سنوات أتعالج ولا أتحدث ومن تحدث عن الأمر صديقي محمد الجبالي وعرف الجميع السر المختفي طوال السنوات الماضية".

واختتم "الحمد لله على كل شيئ، وأنا أحسن من ناس كتير ولا أعرف أي أمر بخصوص تبرع نادي الزمالك لي واشكر مرتضى منصور والجميع داخل النادي، وأنا أعلم الحالة المادية داخل الزمالك صعبة للغاية فمن الصعب الحديث ومستحل أحصل على جنية من النادي لأنه في مشاكل مالية".

أشرف قاسم يروي كواليس زيارة محمود الخطيب

تحدث أشرف قاسم نجم الزمالك، عن كواليس زيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي له أمس الجمعة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "اللعيب" "محمود الخطيب أخويا الكبير وتشرفت بتواجده في منزلي، ودا أمر طبيعي بين الأصحاب والأصدقاء".

وتابع "الخطيب تحدث معي عقب صلاة الجمعة وقالي أوعي تتحرك إلا لما أجيلك وكنت سعيد بزيارته الهامة وأشكره عليها ولا توجد أي أزمات بين نجوم الأهلي والزمالك".

أشرف قاسم ومحمود الخطيب

وواصل "مش جديدة على محمود الخطيب أن يشارك في المواقف الإنسانية ولعبت مع الخطيب 4 سنوات في منتخب مصر وتشرفت باللعب معه".

واختتم "الخطيب قام بترشيح العديد من الدكاترة من خارج مصر لي من أجل التواصل معهم خلال الفترة المقبلة وأشكره للغاية".