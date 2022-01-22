توقيع مذكرة تفاهم بين «الأعلى للآثار» وهيئة التراث الثقافى بكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وكيم هيون-مو رئيس هيئة التراث الثقافى بكوريا الجنوبية، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين فى مجالات الآثار والمتاحف، وذلك بقصر الأمير محمد على بالمنيل.





جاء توقيع هذه الاتفاقية فى إطار الزيارة الرسمية الحالية لرئيس كوريا الجنوبية لمصر.

حضر مراسم التوقيع من الجانب المصرى الوزير مفوض داليا عبد الفتاح، المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور خالد الشريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، والدكتور هشام الليثى رئيس الادارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية و الدكتور ولاء بدوى مدير عام قصر المنيل، ومن الجانب الكورى نائب السفير الكورى والوفد المرافق له.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى المساهمة فى تأسيس سياسات الحفظ المستدام للممتلكات الثقافية، ودعم التعاون المتبادل فى مجالات الآثار والمتاحف وقاعات، والعمل على تبادل الخبراء والخبرات من المتخصصين فى كلا البلدين.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال مراسم التوقيع على أهمية مذكرة التفاهم الموقعة اليوم فى مجال الآثار وتبادل الخبرة بين الجانبين واثراء مجال العمل الاثرى والمتحفي، والتراث والحفائر وتكنولوجيا المعلومات واقامة المعارض الخارجية، لافتا الى ثقة الجانب المصرى فى خبرة الجانب الكورى فى مجال ترميم الآثار والتكنولوجيا، حيث تم الاتفاق على ان تكون باكورة تفعيل هذه الاتفاقية البدء فى أعمال ترميم الصرح الاول بمعبد الرامسيوم ببالى الغربى بالأقصر.

وأعرب رئيس هيئة التراث الثقافى الكورى عن سعادته بهذا التعاون المثمر بين البلدين، وتطلعه إلى البدء فى تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ومشاركة الجانب الكورى لأول مرة فى الحفائر المصرية و مشاريع الترميم، كما تحدث عن سعادته البالغة بزيارته أمس لمدينة الأقصر والآثار المصرية بها والتعرف على اقدم واعرق الحضارات فى العالم والتى تضمنت زيارة وادى الملوك بالبر الغربي، ومقبرة الملك توت عنخ آمون، ومعبد الرامسيوم، ومعابد الكرنك ومتحف الأقصر.

وبموجب المذكرة المبرمة بين الجانبين سيتم تعزيز المشاريع التعاونية المتعلقة بمحاربة الإتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية؛ وتبادل الخبرات فى مجال إدارة التراث الثقافى وإدارة المواقع الأثرية والمؤسسات والمتاحف التابعة لهما وتبادل الخبرات فى مجال الآثار الغارقة؛ وحفظ وصيانة وحماية الممتلكات الثقافية؛ وتنمية القدرات فى مجال الآثار والمتاحف؛ بالاضافة إلى تبادل الخبرات فى المجالات المتعلقة بالعمل الأثرى والمتحفى من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش عمل والندوات والمؤتمرات المشتركة وكذا البرامج التعليمية؛ ودعم تبادل بعثات الحفائر الأثرية بما يشمل إجراء أعمال المسح الأثرى وأعمال الحفظ للقطع المكتشفة.

كما سيتم العمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات العمل الأثرى والمتحفي؛ وتبادل الخبرات فى المجال تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى المجالات المتعلقة بالمواقع الأثرية والمتاحف؛ و تسجيل المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمى وإعداد ملفات التسجيل والدراسات ذات الصلة.

وفى نهاية مراسم الحفل، أهدى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رئيس هيئة التراث الثقافى درع تذكاري.