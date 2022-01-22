حديقة الحيوان: جبنا زرافتين و2 سبع بحر ونمور بنغالية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد رجائى، مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان بالجيزة تعد ثانى أقدم حديقة حيوانات بالعالم، وتستحق بذل جهود كثيرة من أجل رفع كفاءتها والارتقاء بها.





وأضاف رجائي، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، أن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بذلت خلال الفترة الماضية جهدا كبيرا من أجل تطوير حديق الجيزة والارتقاء بها وذلك خلال فترة كورونا.

وأوضح، أنه تم وضع خطة لإكثارحيوانات الحديقة، مما ساعد فى زيادة بعض أنواع الحيوانات، وتم اتباع أسلوب جديد لتدبير حيوانات جديدة لم تكن موجودة من قبل.

وتابعت: "جلبنا زرافتين للحديقة، و4 سبع بحر منهم 2 للإسكندرية و2 للجيزة، وكذلك نمور بنغالية، ومجموعات كبيرة جدا من الحيوانات، لتستمتع الناس برؤية الحيوانات داخل الحديقة".

وأشار إلى أن الحديقة رغم التطور الذى شهدته مسبقا، لا تزال تحتاج إلى تطوير شامل، وتوجهت الدولة فى الفترة الأخيرة لإعادة حديقة الحيوان إلى عضوية الاتحاد الدولى لحدائق الحيوان.