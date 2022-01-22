وأضاف رجائي، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، أن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بذلت خلال الفترة الماضية جهدا كبيرا من أجل تطوير حديق الجيزة والارتقاء بها وذلك خلال فترة كورونا.
وأوضح، أنه تم وضع خطة لإكثارحيوانات الحديقة، مما ساعد فى زيادة بعض أنواع الحيوانات، وتم اتباع أسلوب جديد لتدبير حيوانات جديدة لم تكن موجودة من قبل.
وتابعت: "جلبنا زرافتين للحديقة، و4 سبع بحر منهم 2 للإسكندرية و2 للجيزة، وكذلك نمور بنغالية، ومجموعات كبيرة جدا من الحيوانات، لتستمتع الناس برؤية الحيوانات داخل الحديقة".
وأشار إلى أن الحديقة رغم التطور الذى شهدته مسبقا، لا تزال تحتاج إلى تطوير شامل، وتوجهت الدولة فى الفترة الأخيرة لإعادة حديقة الحيوان إلى عضوية الاتحاد الدولى لحدائق الحيوان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حديقة الحيوان: جبنا زرافتين و2 سبع بحر ونمور بنغالية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.