بدء امتحان اللغة العربية لـ أولى ثانوى اليوم ورقيا

جدة - نرمين السيد - تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى بمادة اللغة العربية، اليوم السبت، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات ورقيا بلجان بالمدارس بعد قرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بإلغاء الامتحانات الإلكترونية على التابلت.





وتعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، ويتولى الموجه الأول بكل مدرسة وضع أسئلة الامتحانات طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية التى تم وضعها من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى تناسب التقييم الجديد بحيث تخدم الأسئلة وتقييم مستوى الفهم ونواتج التعلم الحقيقية. وأوضحت الوزارة، أنه سيسمح للطلاب باصطحاب التابلت أثناء عقد الامتحان للاستعانة بما عليه من مواد تعليمية ومحتوى رقمى سواء على بنك المعرفة المصرى أو الكتب المدرسية الإلكترونية، ويجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو أن تكون الإجابة بورقة منفصلة أيهما أنسب للمدرسة. وأشارت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بكل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائية وإعلانها ، وتتولى المدارس الثانوية تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا أثناء سير الامتحانات.

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