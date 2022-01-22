مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت، العديد من المواجهات الهامة ومن أبرزها مباراة الزمالك ضد فريق غزل المحلة ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية يخوض فريق فاركو مباراته ضد طلائع الجيش والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، عبر قنواتon time sport 1. يخوض فريق سيراميكا كليوباترا أمام فريق إنبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً عبر قنوات on time sport 2 تقام مباراة الزمالك ضد نظيرة غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات on time sport 1 . مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي إيفرتون ضد فريق أستون فيلا في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium ليدز يونايتد ضد فريق نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium مانشستر يونايتد ضد فريق وست هام يونايتد الساعة الخامسة مساءً عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium برينتفورد ضد فريق وولفرهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium تقام مباراة ساوثهامتون ضد فريق مانشستر سيتي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني تقام مباراة ليفانتي ضد فريق قاديش في تمام الساعة الثالثة عصرا عبر قنوات beIN Sports 1 HD يخوض فريق فياريال ضد فريق ريال مايوركا في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً عبر قنوات beIN Sports 1 HD . يخوض فريق إشبيلية ضد فريق سيلتا فيجو في تمام الساعة السابعة والنصف مساءُ عبر قنوات beIN Sports 1 HD يخوض فريق أتلتيكو مدريد ضد فريق فالنسيا في تمام الساعة في تمام الساعة العاشرة مساءً عبرقنوات beIN Sports 1 HD

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