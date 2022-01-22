حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 23-1-2022

حظك اليوم برج الحمل الاحد 23-1-2022
مهنياً: توقع بعض الارتباك والفضائح ومعلومات تذهلك وتجعلك تشعر بخيبة أمل، وتجنب قدر الإمكان القرارات العشوائية
عاطفياً: الشريك إلى جانبك فمّم تخاف؟ حاول أن تستفيد من الوضع قدر المستطاع لتحقيق مكاسب طال انتظارها
صحياً: أنت صاحب قرارات صائبة عملياً وعاطفياً، إنما فاشل بعض الشيء على الصعيد الصحي
حظك اليوم برج الثور الاحد 23-1-2022
مهنياً: كن واعياً لكل ما يجري حولك واجمع المعلومات وحاول أن تتوصل إلى نتائج واضحة، إنما بعيداً عن الالتباس والمشكلات ع
اطفياً: عامل الشريك بهدوء وعبّر له عن أفكارك ونبهه إلى ضرورة الحذر من بعض المتربصين بكما شراً
صحياً: قد تقول بينك وبين نفسك إنك لا تحتاج إلى ممارسة أي نشاط رياضي، لكن الأيام ستثبت لك خطأ تفكيرك
حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 23-1-2022
مهنياً: حاول ألا تدع الآخرين يتدخلون في عملك الخاص، وادرس كل خطوة جيداً قبل الإقدام عليها
عاطفياً: لا تبحث عن أي ارتباط سريع، وعش مع الحبيب جمال اللحظات وروعتها وفوران أحاسيسها
صحياً: خير الأمور الوسط، طبق هذا القول على عملك وممارسة الرياضة
حظك اليوم برج السرطان الاحد 23-1-2022
مهنياً: تربح قضية او تكسب جائزة وتميل الى مناقشة قرض أو تمويل أو دعم أحد المشاريع الكبيرة
عاطفياً: تسوي الأمور وتنجح وتقع في الغرام وتصارح الشريك بنياتك ولا تكون متملقاً معه
صحياً: تستعيد قوتك ومركزك في الساحة وتثبت وجودك وتتخطّى معظم الحواجز والقيود
حظك اليوم برج الأسد الاحد 23-1-2022
مهنياً: بعض التشنّج في علاقاتك واتصالاتك المهنية وقد يغيب إبتداء من اليوم محاور تحتاج الى حضورك أو يتأخر مستند رسمي تنتظره
عاطفياً: عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلة، وقد تظهر مطبّات في وجه العلاقة تدوم بضعة أيام
صحياً: لا تمارس جهوداً غير اعتيادية، وعالج الأمراض التي قد تصيبك بأسرع ما يمكن
حظك اليوم برج العذراء الاحد 23-1-2022
مهنياً: من الممكن ان تبيع عقاراً أو تفكّر في عملية بيع أو شراء أو استئجار مكان في هذه الاثناء
عاطفياً: تكمن قوّتك في سرعة البديهة والقدرة على إقناع الشريك، ما يسهل عليك تحقيق علاقة ناجحة جداً
صحياً: تستمد من ثقتك بنفسك طاقة كبيرة وقدرة على التصدي لتحديات الحياة اليومي
حظك اليوم برج الميزان الاحد 23-1-2022
مهنياً: تترك تأثيراً كبيراً عند الزملاء بسبب قدرتك على إقناع الآخرين بوجهة نظرك على الرغم من بعض الثغرات
عاطفياً: لا تغامر في العلاقة التي حققتها أخيراً، فالأمور قد تنعكس عليك سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر
صحياً: توخ الحذر قدر الإمكان في تنقلاتك على الأدراج بين الطوابق في العمل فقد تسبب لك متاعب
حظك اليوم برج العقرب الاحد 23-1-2022
مهنياً: تحتلّ مركزاً مهمّاً وسط مجموعة أو طائفة أو جمعية وتتمكّن من فرض سلطتك أو اتخاذ إجراءات قد لا يوافق عليها الجميع
عاطفياً: تعيد طرح بعض المسائل على بساط البحث، وتسترجع الماضي وتحاول كشف بعض الغموض، فتتوصل إلى نتائج مرضية
صحياً: إحذر الانفعالات الشديدة التي قد تولّد الإرهاق والتعب النفسي وكُن هادئاً إلى أقصى حد
حظك اليوم برج القوس الاحد 23-1-2022
مهنياً: أنت في بداية الطريق نحو النجاح لا تستعجل وتمهل وكن متأنياً في اتخاذ أي قرار مهني
عاطفياً: لا تفقد حماستك المعهودة مع الشريك، وإلا دخل الروتين على خط العلاقة
صحياً: عوامل التعرض لوعكة صحية واردة في أي لحظة، لكن بالاهتمام بالصحة تخفف من الإصابة بها قدر الإمكان
حظك اليوم برج الجدي الاحد 23-1-2022
مهنياً: تواجه خلال هذا اليوم الكثير من المنافسين في العمل، فكن حذرأ ومستعدا
عاطفياً: الضغوط التي تتعرض لها تجعلك تتصرف بقسوة مع الحبيب، فكن حنوناً ولطيفاً معه
صحياً: حاول التغلب على مشاكلك الصحية وبدء مرحلة جديدة من حياتك عنوانها الرشاقة والحيوية
حظك اليوم برج الدلو الاحد 23-1-2022
مهنياً: إذا أسند إليك مهمة محددة عليك نفذها بصدق وامانة، فهذا يكون في مصلحتك
عاطفياً: معاملتك الجيدة للشريك تكون لها انعكاسات ايجابية، وتلاحظ ذلك على وجهه
صحياً: لا تهمل صحتك، فهي كنز كبير لا يقدر بثمن من أجل مستقبل صحي
حظك اليوم برج الحوت الاحد 23-1-2022
مهنياً: قد تتلقّى عروضاً أو تعرف لقاءات واعدة جدًّا تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك ولن تعاكسك الظروف
عاطفياً: قد تواجه بعض الصعوبة في العلاقة العاطفية وربّما تتعامل مع الشريك بشدّة أو جفاء، فكن متيقّظًا لهذا الأمر
صحياً: حاول الاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع للقيام بنزهة في أرجاء الطبيعة للتخفيف عن نفسك
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