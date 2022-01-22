مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على ووست هام في الدوري الإنجليزي

/674076/مانشستر-يونايتد-ضيفا-ثقيلا-على-ووست-هام-في-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى مباراته اليوم السبت، ضد نظيرة وست هام يونايتد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.

وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد

حقق وولفرهامبتون الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 1/0 على ملعب "أولد ترفورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يظهر مانشستر يونايتد بشكل جيد خلال اللقاء، بينما ظهر لاعبوا ولفز بأداء مميز خلال المباراة، وأستطاعوا أن يحسموا النتيجة لصالحهم، في غياب تام من لاعبي اليونايتد.

وأحرز جواو موتينيو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 82، بتسديدة رائعة على يمين دي خيا تسكن الشباك، ويعد ذلك الفوز هو الانتصار الأول لوولفرهامبتون على مانشستر يونايتد منذ عام 1980 على ملعب "أولد ترافورد"، أي أكثر من 40 عام.

وبتلك النتيجة توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة رقم 31 في المركز السابع، بينما أرتفع رصيد وولفرهامبتون للنقطة رقم 28 بالمركز الثامن.

نتيجة مباراة مان يونايتد وبرنيلي

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره بيرنلي بنتيجة 3/1 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي.

يتوالي رالف رانجينيك مهام المدير الفني لمانشستر يونايتد، ولكن معظم نتائج الفريق معه كانت غير مرضية بالمره على تواجد العديد من نجوم كرة القدم والمواهب الصغيرة اللامعه بصفوف الفريق.