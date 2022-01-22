/674077/تعرف-على-موعد-قرعة-التصفيات-الأفريقية-النهائية-المؤهلة-لكأس-العالم-2022

تقام اليوم السبت، حفل سحب قرعة الدور الحاسم لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 الأخيرة والدور الفاصل، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نظام التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة لكأس العالم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن منتخبات التصنيف الأول ستواجه منتخبات التصنيف الثاني، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب المنتخب الأعلى تصنيف.

المنتخبات المتأهلة للدور الـ 16 أمم إفريقيا

وحجز البلد المستضيف منتخب الكاميرون ومعه بوركينا فاسو، مقعدين في الدور الـ 16 من نهائات أمم إفريقيا 2021، بعد تصدر منتخب الأسود المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ثم منتخب الخيول جاء وصيفا برصيد 4 نقاط، منتخب كاب فيردى أفضل ثوالث برصيد 4 نقاط.

وفى المجموعة الثانية تأهل منتخبا السنغال فى الصدارة برصيد 5 نقاط، ثم الغينى الوصيف برصيد 4 نقاط، ومنتخب مالاوى أفضل ثوالث برصيد 4 نقاط.

المجموعة الثالثة تأهل منتخب المغرب متصدرا برصيد 7 نقاط ثم الجابون وصيفا برصيد 5 نقاط ومنتخب جزر القمر كأفضل ثالث برصيد 3 نقاط.

وتأهل منتخب نيجيريا عن المجموعة الرابعة بعد تحقيقه العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ثم منتخب مصر الوصيف برصيد 6 نقاط.

فى المجموعة الخامسة تأهل منتخب كوت ديفوار فى الصدارة برصيد 7 نقاط، ثم غينيا الإستوائية وصيفا برصيد 6 نقاط.

وفى المجموعة السادسة تأهلت منتخبات مالى، تونس وجامبيا قبل خوض المنتخبات مباريات الجولة الثالثة والأخيرة فى مرحلة المجموعات.

مواجهات نارية للدور الـ 16 من امم إفريقيا 2022

وسوف تكون هناك مواجهات قوية وتاريخية في دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا، والبداية ستكون بين مصر وكوت ديفوار.

المواجهة الثانية ستكون تاريخية لمنتخب جزر القمر لأنه يصعد لأول مرة للكان الأفريقي ويتواجد في دور الـ 16 في سابقة تحدث لأول مرة ويصطدم أمام الكاميرون أصحاب الأرض.

وتضرب تونس موعداً في مباراة قوية أمام نيجيريا في مواجهة هامة وصعبة للغاية على نسور قرطاج.

وتنطلق مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا مساء الأحد المقبل، ولمدة 4 أيام على التوالي حتى الأربعاء.