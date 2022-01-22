/674078/تعرف-على-موعد-مباراة-مانشستر-سيتي-ضد-ساوثهامبتون-في-الدوري-الإنجليزي

يستعد فريق مانشستر سيتي لمباراته اليوم أمان نظيرة ساوثهامبتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف من مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع عبر مباراة عبر قنواتbeIN Sports 1 HD Premium.

حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً هام على حساب تشيلسي ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحفظ كيفين دي بروين الصدارة للسيتي بعدما ساهم في تسجيل هدف المباراة الوحيد والذي جاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وكانت المباراة قوية بين الفريقين وحقق السيتي الفوز بشق الأنفس وأضاع مهاجمو الفريق أهداف عديدة بجانب لاعبي تشيلسي لوكاكو وزياش.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد السيتي إلى 56 نقطة في صدارة الدوري بعدما لعب 22 مباراة.

مانشستر سيتي يقسو على ليستر سيتي بنصف دسته أهداف

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي وليستر سيتي، بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة لصالح مانشستر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط وسط ماشستر سيتي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، من خلال تمريرة من فيرناندينو قابلها كيفين دي بروين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

أهداف المباراة

وسجل الدولي الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة، من خلال نقطة الجزاء.

وسجل إلكاي جوندوجان الهدف الثالث في الدقيقة الواحد والعشرون من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من جواو كانسيلو من جهة اليمين أبعدها كاسبر شمايكل فتابعها إيلكاي جوندوجان يتسدبدة سكنت يمين المرمى.

وأكد رحيم ستيرلينج بالهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر المباراة، من خلال منطقة الجزاء تحصل عليها ستيرلينج بعد عرقلته من قبل مدافع ليستر.

عاد ليستر في نتيجة المباراة بالشوط الثاني ليقترب من التعادل بهدف، ولكن السيتي يواصل قطاره التسجيلي في المباراة.