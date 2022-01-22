عبد العاطى : الإنتهاء من تأهيل الألف الرابعة من الترع

- متابعة مستمرة لأعمال المشروع القومى لتأهيل الترع لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة

- أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى

- الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٠١٣ كيلومتر وجاري تنفيذ ٤٢٥٧ كيلومتر أخرى

- إزالة ٣٤ ألف حالة تعدى بمساحة ٥.٢٠ مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات

- حملات موسعة للإزالات بمحافظات القليوبية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان

صرح السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ، ومشروع تأهيل المساقى ، حيث تم الإنتهاء من تأهيل الألف الرابعة من الترع بأطوال تصل الى ٤٠١٣ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٢٥٧ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٦٧١ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١٠٩٤١ كيلومتر ، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر ، والإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٤٣ كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطوال.

وأضاف سيادته أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة ، مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى ، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة للمردود البيئى والجمالى ، مشيراً أنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

كما أشار الدكتور عبد العاطى لإستمرار حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن ٣٤ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٥.٢٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشار سيادته أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات .. حيث تم تنفيذ عدد (٣) قرارات إزالة لإشغالات كافيهات مخالفة على مساحة ٢٨٩ متر مربع بمدينة بنها بحضور السيد اللواء محافظ القليوبية والقيادات الأمنية ومسئولى تفتيش حماية النيل في بنها ، وتم إزالة عدد (٧) مخالفات بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة عبارة عن عدد (١) مخالفة ردم بمساحة ١٣٦٣ متر مربع ، وعدد (١) مبني مخالفة بمساحة ١٠٠ متر مربع ، وعدد (٥) أحواش مخالفة داخل المجري المائي بمساحة ٩٠ متر مربع ، وذلك بتأمين قوات من مديرية امن البحيرة.

وإزالة مخالفة ردم بغرض الزراعة فى المهد بناحية جزيرة الرقبة بمركز دراو بأسوان ، وذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة وتحت إشراف مهندسى وفني الوزارة ، كما تم إزالة عدد (٢١) مخالفة عبارة عن أحواش وغرائز خشبية داخل المجري المائي بمساحة ٥٠٣ متر مربع بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

كما تم تنفيذ عدد (٢٣) قرارات إزالة ردم بمساحة ٨٨٥٠ متر مربع ، وذلك بناحيه قبلي كوبري المعدية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط ، وذلك بتأمين قوات الشرطة بمركز شرطة ساحل سليم وبحضور مسئولي مجلس مدينة ساحل سليم وبإستخدام معدات الوزارة ومجلس مدينة ساحل سليم وتحت إشراف مهندسي و فني الوزارة ، وتم تنفيذ عدد (١٤) قرار إزالة لتعديات متنوعه من أسوار وغرف مباني بمساحة ١٦٦٠ متر مربع بمركز زفتي بمحافظة الغربية بتأمين قوات شرطه مركز زفتى ، كما تم إزالة عدد (٢٢) مخالفه بمركز بسيون بمحافظة الغربية عبارة عن (١١) مخالفه ردم بمساحة ٣٣٧ متر مربع وعدد (١١) مخالفة عشش وأحواش وخزان بمساحة ٢٢٨ متر مربع.

وفى محافظة سوهاج .. تم تنفيذ عدد (٦) قرارات إزالة ردم بمساحة ٢٠٣٠ متر مربع بناحيه الشورانية وإقصاص بمركز المراغة وذلك بمعرفه المخالفين وعلى نفقتهم الخاصه وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة ، كما تم تنفيذ عدد (١٤) قرار إزاله عبارة عن عدد (٣) قرارات إزالة ردم بمساحة ٦٥٠ متر مربع وعدد (١١) قرار إزالة مبانى مخالفة بمساحة ١٣٩٨ متر مربع بناحيه مزاتا شرق وأولاد سالم والبلابيش بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه مركز دار السلام وبمعدات الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج ومجلس مدينة دار السلام وتحت اشراف مهندسي وفني الإدارة.

وتم تنفيذ إزالة فورية لعدد (٦) مبانى مخالفة بالطوب الابيض بمساحة ٥٠٦ متر مربع بمعرفه المخالفين بمركز منوف بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة ، وتنفيذ عدد (٢٢) قرار إزالة لتعديات عبارة حظائر وأسوار بمساحة ٤٠٠٠ متر مربع بناحية رأس الخليج وشربين وبساط كريم الدين بمركز شربين بمحافظة الدقهلية ، وذلك بمعرفة المخالفين وبتأمين قوات مركز شرطة شربين ، وتنفيذ عدد (٦) قرارات إزالة ردم بمساحة ٢٦٧٥ متر مربع بناحية ساحل بنى مزار بمحافظة المنيا ، وعدد (٢) سور مبانى بالبلوك بناحية الجندية على مساحة ٢٧٠ متر مربع بمركز بنى مزار وذلك بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسى وفني الوزارة.