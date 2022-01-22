/674079/موعد-مباراة-الأهلي-القادمة-في-كأس-رابطة-الأندية-المصرية

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق سموحة، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، يوم 27 الخميس الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجدير بالذكر أن حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة النادي الأهلي، والمقاولون العرب، بهدف مقابل هدف، في لقاء يجمع بينهما في بطولة كأس الرابطة أمس الجمعة.

تعرض محمد محمود لاعب خط الوسط في النادي الأهلي، للإصابة أثناء أحداث المباراة، في الدقيقة الـ 21، وخروجة من المباراة، ودخول أحمد أشرف أحمد.

وجاء من بعده خروج حسام حسن، في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، بعد تعرضة للإصابة في اللقاء، ودخول أحمد سيد غريب بديل له في المباراة.

الأهلي يعود في المباراة

سجل المقاولون العرب الهدف الوحيد والأول في المباراة في الدقيقة الـ 38 من عمر اللقاء، عن طريق محمد حمدي زكي، من خلال ركلة جزاء.

وسجل النادي الاهلي هدف التعادل في المباراة، في الدقيقة الـ 55 من عمر اللقاء، عن طريق زياد طارق، من خلال كرة عرضية من محمد أشرف لاعب فريق الأهلي من جهة اليسار قابلها زياد طارق برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت أعلى منتصف المرمى.

وأهدر النادي الأهلي ركلة جزاء في المباراة عن طريق عمار حمدي، بعد تسديدة ضعيفة في منتصف المرمى، والتي تمكن منها الحارس بكل سهولة.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

كالتالي : مصطفى شوبير وكريم فؤاد ومحمد مغربي ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد أحمد شرقية وعبدالرحمن نجاح مانو وعمار حمدي ومحمد محمود وحسام حسن ومحمد فخري.