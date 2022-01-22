/674081/تاريخ-مواجهات-مصر-و كوت-ديفوار-قبل-المباراة-المرتقبة

يستعد منتخب مصر لمباراته القادمة أمام نظيرة كوت ديفوار، ضمن منافسات بطولة دور الـ16 من منافسات كأس أمم أفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الأربعاء المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات المنتخبين

حيث التقي منتخب مصر وكوت ديفوار في 22 مواجهة بواقع 15 مباراة رسمية و7 وديات.

فقد خاض المنتخبين 10 مباريات من قبل وتمتلك مصر تفوق كاسح أمام الأفيال في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا.

فاز منتخب مصر في 9 مباريات من قبل مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية.

أول مباراة بين مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا خلال البطولة السابعة للكان عام 1970 وكانت على تحديد المركزين الثالث والرابع وفازت مصر 3/1

آخر مباراة بين المنتخبين كانت في أمم أفريقيا 2008 ضمن مباريات الدور نصف النهائي وفازت مصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

محمد الشناوي

أحرز مهاجمو منتخب مصر 21 هدفاً في شباك الأفيال، مقابل 6 أهداف في شباك الفراعنة.

أشهر مباراة بين مصر وكوت ديفوار كانت في نهائي أمم أفريقيا 2006 وكان الفوز من نصيب الفراعنة بركلات الجزاء الترجيحية.

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وصعدت كوت ديفوار على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما تأهلت مصر كوصيف للمجموعة الرابعة ولديها من النقاط 6.

حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على نظيره الجزائر بنتيجة 3/1، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وشهد بداية الشوط ضغط كبير من الجزائر مقابل تكتل دفاعي من كوت ديفوار، حتى أستغل المنتخب الإيفواري الكرات التي أتيحت لهم وسجلوا هدفين بالشوط الأول.

وأفتتح الأهداف فرانك كيسيه في الدقيقة 22، ثم عزز إبرايم سنجري بالهدف الثاني في الدقيقة 39، ليقتر المنتخب الجزائري من توديع اغلبطولة إذا انتهت المباراة بهذه النتيجة.

وفي شوط المباراة الثاني حاول المنتخب الجزائري أن يعادل النتيجة، ولكن سجل لاعبوا كوت ديفوار الهدف الثالث نيكولاس بيبي في الدقيقة 54.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للجزائر في الدقيقة 60 ليضيعها ريضا محرز بغرابة شديدة بعد اصطدام الكرة في العارضة.

وفي الدقيقة 73 يسجل سفيان بن ديكة هدف الجزائر عن طريق رأسية قوية، بعد عرضية متقنة من ياسين إبراهيمي.

وبتلك النتائج يصبح منتخب كوت ديفوار في المركز الأول برصيد 7 نقاط، بينما تظل الجزائر بنقطة وحيده في المركز الأخير.

ويتأهل من المجموعة كلاً من كوت ديفوار في المركز الأول برصيد 7 نقاط، وغينيا الإستوائية مركز ثاني بستة نقاط.