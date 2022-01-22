وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلى وهدير أبو زيد، إلى أن الموجة الشديدة من البرد طالت دول شمال إفريقيا، وليس مصر فقط، حيث أصابتها بالثلوج، بالإضافة لفلسطين وسوريا، وهذه البرودة تستدعى توصيات مهمة لكل المزارعين فى كل مكان فى مصر، فى ظل تعرض بعض المحافظات لمنخفض الصقيع، وهى ظاهرة خطيرة وضارة على بعض المحاصيل.
وعن أهم المحاصيل التى تتأثر بموجة الصقيع، قال إن هناك تأثير على المحاصيل الشتوية، ولكنه التأثير محدود سواء القمح أو الفول، فيما أشار إلى أن محاصيل الثوم والبصل يتعرض لجفاف الأطراف، بالإضافة لتأثر محصول البنجر، فى ظل تأثر مركبات البوتاسيوم.
وواصل الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة: "الأجواء شديدة البرودة ليلًا وصباحًا، وعلى المزارعين ارتداء ملابس ثقيلة لمواجهة الطقس البارد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذير للمزارعين.. هذه المحاصيل تتأثر بشدة ببرودة الطقس (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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