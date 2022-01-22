وزير الرى: الانتهاء من تأهيل الألف الرابعة من الترع

جدة - نرمين السيد - وأوضح فى بيان صحفى، أنه تم الانتهاء من تأهيل الألف الرابعة من الترع بأطوال تصل الى 4013 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4257 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2671 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 10941 كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كيلومتر، والانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 43 كيلومتر، وجارى العمل فى باقى الاطوال.

وأضاف، أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة للتأثير الإيجابى على الصحة العامة واحتواء إنتشار الأمراض، بالإضافة للمردود البيئى والجمالى، مشيراً أنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

كما أشار الدكتور عبد العاطى لاستمرار حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى، حيث تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن 34 ألف حالة تعدى بمساحة حوالى 5.20 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.