التنمية المحلية: نستهدف إحداث نقلة اقتصادية نوعية من خلال حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزارة تستهدف إحداث نقلة اقتصادية نوعية من خلال "حياة كريمة" عبر 4 محاور أبرزها روافد التنمية المحلية، بجانب المشروعات متناهية الصغر فى كافة المجالات.





كما أشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلى وهدير أبو زيد، إلى أن أبرز المحاور هى المساهمة فى إقامة المجمعات الحرفية، والتنشيط المستمرة بين التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، لخلق فرص عمل، وكذلك توفير الأراضى المطلوبة لإقامة المجمعات الحرفية، وبالفعل تم توفير 62 مجمع حرفى حتى الآن، بما يساهم فى توفير فرص عمل حقيقية تتسم بالاستدامة، بجانب الترويج لهذه المنتجات.

وذكر أن تم إطلاق تطبيق فرصتك فى قريتك، على الهواتف المحمولة، أواخر العام الماضى، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى، وهذا سيقدم دعم اقتصادى حقيقى للمجتمعات الريفية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية داخل القرى، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات موزعة على 18 محافظة.

وواصل: "نعمل على أكثر من محور، ضمن برنامج التنمية المحلية وأو صندوق التنمية المحلية، وبرنامج مشروعك يتم من خلال الشراكة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة".