جدة - نرمين السيد - بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لـ25 يناير.





وقال رئيس الوزراء، فى برقيته: إننا ننتهز هذه المناسبة، لنذكر بكل فخر واعتزاز الجهود المخلصة التى يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى دفع عجلة التنمية والبناء، لتشهد مصرنا الغالية نهضة تنموية غير مسبوقة فى مختلف المجالات؛ من أجل أن ينعم أبناء الوطن بالخير والرخاء. ودعا الدكتور مدبولى الله عز وجل، فى ختام برقيته، أن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر الكريم بالتقدم والرقى والازدهار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بذكرى 25 يناير: نعتز بجهودكم لدفع عجلة التنمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.