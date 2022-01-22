تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

جدة - نرمين السيد - وأضاف المركز، فى بيان صادر اليوم السبت، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 28860 طنا تشمل: 10045 طن فوسفات و7483 طن ملح و5750 طن يوريا و5582 طن رمل، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66358 طنا تشمل: 32461 طن ذرة و7847 طن خردة و8983 طن حديد و2760 طن كلوريد إثيلين و7930 طن قمح و5983 طن أبلاكاش و1696 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالى وزن 429 طنا.

وأشار إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 396 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وبطاطا وبصل أخضر وباذنجان وخرشوف وملوخية وخس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (أعشاب وفول سودانى وليمون وكتان وبصل وبنجر ولب سوبر)، وفواكه (فراولة وبرتقال وبلح ويوسفى ومندرين ورمان)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وأمريكا وسلوفينيا وبريطانيا والصين وهونج كونج ومالطا وهولندا وايطاليا وألمانيا والهند وسريلانكا وأندونيسيا وسنغافورة.

وأوضح المركز أن عدد الحاويات الواردة بلغ 655 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1226 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 138390 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 158646 طنا.

كما غادر الميناء قطاران متجهان إلى صوامع شبرا، بحمولة إجمالية 2311 طن قمح، وقطاران آخران بعد أن أفرغا عدد 50 حاوية (40 قدما) وكانا قادمين من الإسكندرية.