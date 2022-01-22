وزير الخارجية يتوجه إلى عُمان لترؤس اللجنة المشتركة

جدة - نرمين السيد - يتوجّه وزير الخارجية سامح شكرى اليوم، إلى العاصمة العُمانية مسقط؛ لترؤس الجانب المصرى المشارك فى أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، والتى تنعقد أعمالها خلال يومى 22 و23 يناير 2022.





وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى سوف يلتقى خلال الزيارة بعدد من كبار المسؤولين بسلطنة عمان الشقيقة لبحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وما يجمعهما من روابط وطيدة، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن القضايا العربية المُلحة وأبرز الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. هذا، ومن المقرر أن يتم على هامش أعمال اللجنة الوزارية المشتركة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون الثنائية؛ كما سيشهد وزير الخارجية افتتاح الدورة الثالثة من مجلس الأعمال "المصرى – العُمانى" المشترك.

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