درجة الحرارة صفر.. طقس اليوم شديد البرودة وسيصل للصقيع

جدة - نرمين السيد - استعرض ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، مع الإعلامية ليندا عبد اللطيف، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاضا بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، لكنه سيكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وسيصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وشمال الصعيد.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجات الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09 درجات. مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجات. سوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات. قنا العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات. أسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات. سانت كاترين العظمى 8 درجات والصغرى صفر. بنى سويف العظمى 16 الصغرى 03 درجات.

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