المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: تدريب 5007 متدربا...

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل يقوم بدوره المهم في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ومعاونة مختلف المنشآت داخل وخارج الدولة المصرية لدراسة المشاكل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري بما يكفل النهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل المختلفة وحماية مقومات عناصر الإنتاج البشرية والمادية.
وفي هذا السياق كشف الدكتور تامر بدوي وكيل أول الوزارة مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، عن أن المركز قام خلال العام المنصرم 2021 بتدريب 5007 متدرباً من خلال تنفيذ 275 برنامجاً تدريبياً داخل مقر المركز، وداخل الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، وشملت البرامج التدريبية متخصصة ونوعية في المجالات المختلفة للسلامة والصحة المهنية.
وقال وكيل أول الوزارة : إن المركز قدم خدماته خلال نفس الفترة لـ 146 منشأة حكومية وخاصة في مختلف القطاعات، وشملت هذه الخدمات: القياسات البيئية الفيزيائية، والهندسية، والتحاليل الطبية، وتحاليل مياه الصرف الصناعي والصحي.
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