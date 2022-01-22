القوى العاملة: ندوة توعية في مجال السلامة والصحة المهنية ببورسعيد

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ندوة توعية في مجال السلامة والصحة المهنية والتدريب المهني، وذلك بشركة بورسعيد للصناعات الكهربائية (أفينا) حضرها نحو 50 من العاملين بالشركة ، في إطار دور الوزارة في نشر الوعي لحفظ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية والحفاظ علي العامل المصرى وتوعيته بحقوقه وواجباته والتأكيد علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للوصول لمناخ عمل مستقر، وذلك بحضور عبده شعبان رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأوضح السيد السنجابي مدير المديرية الدور المهم لمراكز التدريب المهني في تدريب وتوفير فرص عمل للشباب وإتاحة الفرصة لاكتساب مهارات جديدة تؤهلهم لدخول سوق العمل ، فضلا عن دور السلامة والصحة المهنية في الحد من مخاطر بيئة العمل للحفاظ علي صحة وسلامة العامل المصرى.

وأشار مدير المديرية إلي أن الندوة انقسمت إلى ثلاثة محاضرات الأولى تناولت: التعريف بالتدريب المهني وأهدافه والفرق بين التوجيه والارشاد المهني، ودور مركز التدريب المهني في توفير فرص عمل للشباب بالمحافظة.

وتناولت الثانية موضوعات : الاستقرار الوظيفي ودوره في زيادة الإنتاج ، أما الثالثة فكانت حول مناقشة الكتاب الخامس في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عن الإجراءات القانونية للحد من مخاطر بيئة العمل.

وفي ختام الندوة قام مدير المديرية يرافقه رئيس مجلس الإدارة بجولة تفقدية لخطوط الإنتاج المختلفة بالشركة للاطمئنان علي أحوال العاملين بها. وأهدى رئيس مجلس الإدارة درع الشركة لمدير المديرية تقديرا للدور التوعوي وجهود المديرية في إزالة كافة المخالفات بالشركات والمصانع والإجراءات المرنة فى تطبيق القانون بالقطاع الخاص.