القوى العاملة : الأحد .. قبول طلبات 55 فرصة عمل برواتب تصل...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، فتح باب قبول طلبات 55 فرصة عمل برواتب تصل إلي 5000 جنيه، فضلا عن توفير تأمين اجتماعي وطبي بمستشفيات خاصة وحكومية ، وحوافز إنتاج، اعتبارا من بعد غد الأحد الموافق 23 يناير 2022 وحتى 22 فبراير المقبل ، وذلك بمديرية القوي العاملة بالوادي الجديد في مركز الخارجة والداخلة، والفرافرة، وبلاط.
وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تم توفيرها للشباب من الجنسين في شركة مصر لتأمينات الحياه ، في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل.
وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد: إن الوظائف المطلوبة هي: 44 مسئول تأمين ، و11 مسئول تأمين أول ، في مركز الخارجة، والداخلة والفرافرة، وبلاط.
وأوضح مدير المديرية أنه على الراغبين في التقدم إحضار صورة من : (شهادة الميلاد ، وشهادة المؤهل، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث إن وجدت) والتوجه لجميع مكاتب العمل في مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط، اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 23 يناير 2022 وحتى 22 فبراير المقبل .
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