/674084/القبض-على-مرتكب-واقعه-التعدي-على-طليقتة-وقتل-طفلها-بسوهاج

قام شخص بالتعدي على زوجته "مطلقة شفهيا" وطفليها وعلى أخر أثناء تواجدها في محل عملها بمعمل تحاليل بمنطقة زاوية أبوالفضل في منطقة الشهيد بسوهاج، مما اسفر عن مصرع طفل واصابة السيدة واخر، وتم نقل الجميع الى مستشفى سوهاج العام ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد تامر أبو خطوه، مأمور شرطة قسم أول سوهاج بقيام شخص بالتعدي علي سيده ونجليها وشخص أخر دائرة قسم أول سوهاج.

انتقل على الفور قيادات مديرية الامن ومأمور القسم والرائد اسلام عجاج، رئيس مباحث قسم أول سوهاج، وتبين قيام المدعو علي م أ سن - ويقيم دائرة القسم بالتعدي علي زوجته المدعوة أمل ج ع - 29عام - وتقيم دائرة مركز سوهاج مصابه بجرح قطعي بالرقبة وأخر بالكتف الأيسر واليد اليمني وبرفقتها كل من الطفل يوسف و م -10 تلميذ، والطفل محمد و م - 6 تلميذ " متوفي " نتيجة إصابته جرح طعني نافذ بالصدر ويقيمان بذات الناحية "نجلي المذكورة ".

ايضا مازن م ر – 24عام - ويقيم دائرة مركز سوهاج مصاباً " جرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى وجرحين بالرأس بالضرب بسلاح أبيض "سكين " مما أدي إلي إصابتهم ووفاة الطفل الثاني المذكور متأثراً بإصابته وتمكن الطفل الأول من الفرار "دون حدوث ثمة إصابات به " وتم التحفظ علي المتهم والسلاح المستخدم بمعرفة الأهالي .

وتم القبض على التهم واقتياده الى قسم أول سوهاج، و أعترف بارتكاب الواقعة وأضاف أنه قام بطلاقها شفاهه وأنه كان بصدد توثيق الطلاق.

حادث سير يسفر عن اصابة 3 بسوهاج

على جانب اخرأصيبت سيدة وطفلها الرضيع وسائق نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص، وتم نقلهم الى المستشفى الجامعي بسوهاج للعلاج.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور مركز شرطة البلينا بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الغربي دائرة مركز البلينا جنوب سوهاج.

أنتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المرافق لة وتبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة المدعو رضوان ح ر - 55 عام - سائق – ويقيم دائرة جرجا أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة ربع نقل " تابعه لشركة خاصة قيادة المدعو ياسين ه ي ع – 46عام سائق – ويقيم أسوان .

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولي " اشتباه كسر بالساق اليسرى " وحلاوتهم ع ن - 27 ربة منزل " كدمات متفرقة بالجسم " و نجلها الطفل مينا ب س - 2 عام – ويقيمان دائرة المركز " اشتباه كسر بالقدم اليسرى " من مستقلي السيارة الأولي .

تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي وأفاد قائدي السيارتين والمصابة بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الحادث.