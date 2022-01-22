صحة البحيرة تواصل تقديم خدماتها لنزلاء دور «الرعاية الاجتماعية»

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ضمن مبادرة 100مليون صحة..

واصلت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة بقيادة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة، فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لتقديم خدمات الرعاية الأولية بدور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك من عمر الطفولة إلى كبار السن والتي تشمل الأطفال في «دور الأيتام، والمؤسسات العقابية»، وكبار السن والمواطنين بلا مأوى في دور الرعاية.

واكد وكيل الوزارة انه تم الكشف علي الاطفال الاقل من ٥ سنوات في مؤسسه الحضانة الايوائية بالابعادية، بحضور مشرف الوزارة الدكتورة مني ظريف والدكتور مصطفي عبد المعطي منسق عام المبادرات الرئاسية والدكتورة حنان الرومي مدير ادارة رعاية الامومة و الطفولة بالمديرية والاستاذة لمياء مكاوي مدير اداره الخدمة الاجتماعية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة و اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة نحو مد مظلة خدمات الرعاية الصحية الاولية والمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة لجميع المواطنين بدور الرعاية الاجتماعية، دور الايتام والايواء والمسنين والمؤسسات العقابية من الطفولة الى كبار السن داخل المحافظة

الكشف على ١٧٦٥ مواطناً خلال قافلة طبية مجانية بقرية كوم البركة بكفر الدوار

نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة بقيادة الدكتور محمود طلحة قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات على مدار يومين بقرية كوم البركة بكفر الدوار.

حيث تمكنت القافله من الكشف على ١٧٦٥ حالة تضمنت ( ٤٥٢ حالة باطنه - ٢٣٦ جراحة - ٢٠٩ حالة مسالك - ٣٤٩ أطفال- ١٠٥ اسنان- ٢١٨ جلديه - ١٣٠ نساء وتوليد - ٦٦ تنظيم أسرة ) بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة و الأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية، وسط إتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة .

جاء ذلك فى إطار خطة محافظة البحيرة وتوجيهات اللواء هشام آمنة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.