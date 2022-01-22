/674087/العناية-الالهية-تنقذ-طفل-معاق-ذهنيا-سقط-من-اعلى-المنزل-في-سوهاج

أنقذت العناية الالهية طفل معاق ذهنيا سقط من أعلى سطح المنزل، بدائرة مركز طما شمال سوهاج وتم نقلة الى مستشفى طما المركزي وتم تحويلة الى مستشفى اسيوط الجامعة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما بسقوط طفل من اعلي منزلة ونقلة الى المستشفى المركزي بطما.

انتقل على الفور الرائد احمد تعيلب - رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين وصول الطفل لذيذ س ع - 8 اعوام - الى مستشفى طما المركزي ويقيم دائرة مركز طما مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي "ادعاء سقوط من علو".

وبنقاش والده المدعو - سعد ع م - 48 عام - عامل - ويقيم دائرة المركز قرر بأنه أثناء تواجد نجله بشرفة المنزل أختل توازنه وسقط أرضاً من الطابق الأول مما أدي لإصابته وأضاف بأن نجله معاق ذهني ويعاني من " كهرباء زياده بالمخ " ونفي الشبهة الجنائية وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق في الحادث.

نجاة شاب سقط من مركب نيلي بسوهاج

انقذت العناية الالهية شاب فى منتصف عقدة الثاني سقط من اعلى مركب نيلي أثناء التنزة وسط النيل بدائرة قسم ثان سوهاج وتم انتشاله بسرعه بمعرفة المحيطين من حولة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور قسم ثان سوهاج بسقوط شخص بنهر النيل بشارع كورنيش النيل الشرقي دائرة القسم وتم إنقاذه "دون حدوث إصابات ".

انتقل على الفور رئيس مباحث القسم والفريق المعاون له وتبين أنه يدعي ف ع - 16 عام - طالب - ويقيم دائرة مركز سوهاج وافاد بأنه أثناء إستقلاله أحدي المراكب النيلية للتنزه إختل توازنه وسقط بالنهر ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك.