/674088/تحرك-برلماني-من-تنسيقية-شباب-الأحزاب-لإزالة-ألغام-العملين

دوت الخليج

وقال "الخولي" في طلب الإحاطة إن الحرب العالمية الثانية خلفت 17,5 مليون لغم فى منطقة العلمين بداية من جنوب الساحل الشمالي وحتى حدود مصر الغربية؛ مما جعل مصر الدولة الأولى عالميًا من حيث تواجد أكبر عدد ألغام، وفقًا لموقع "ليست فيرس" الأمريكي.

وأضاف "الخولي" :"تلك الحقول تُشكل خطرًا حقيقيًا على أرواح المصريين، كما أنها تجعلها عقبة أمام التنمية الشاملة في منطقة العلمين. يجدُر الإشارة إلى أن الخرائط التي سلمتها كلاً من: ألمانيا، بريطانيا، وإيطاليا إلى مصر، لم تعد توضح الأماكن الفعلية التي تتواجد بها مناطق الألغام؛ وذلك بسبب التغيرات المناخية ونشاط الكثبان الرملية التي قد حركت تلك الألغام".

"الخولي" يطالب "التعاون الدولي" بفتح ملف الألغام

وطالب "الخولي" وزارة التعاون الدولي بإعادة فتح هذا الملف من خلال دعوة الأطراف المتحاربة خلال الحرب العالمية الثانية إلى تحمل مسؤوليتها الدولية فى عملية نزع الألغام، مؤكدًا على ضرورة توفير كافة المعدات التقنية التي تلزم تلك العملية وتحمل التكاليف المادية.

وأوضح الخولي :"يأتي ما سبق فى إطار تنفيذ القاعدة رقم ٨٣ من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي والتي تنص على: "عند انتهاء الأعمال العدائية الفعلية، يجب على طرف النزاع الذي استخدم ألغاماً أرضية إزالتها أو إبطال ضررها على المدنيين أو تسهيل إزالتها"، وأيضًا، فى ضوء اتفاقية "اوتاوا" التي أيدت إتباع القانون الدولي فيما يخص أزمة الألغام. على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس للمناقشة نظرا لأهمية الموضوع".