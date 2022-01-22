/674089/بدون-محمد-صلاح-تعرف-على-موعد-مباراة-ليفربول-القادمة-فى-الدوري-الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول غداً الأحد لمباراته أمام نظيرة كريستال بالاس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2/0، على ملعب "أنفيلد"، ضمن لقاء الإياب من الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة وحاول أن يسجل عن طريق عدة فرص خطيرة، بينما لاعبوا أرسنال لم يقدموا لقاء جيد وحاولوا أن يهددوا مرمى الريدز من خلال الهجما المرتدة ولكنهم لم ينجحوا.

وسجل جوتا دفين ليفربول في المباراة بالدقيقتين 19 و77، ولم يفلح أرسنال في العودة، لينتهي اللقاء بهدفين نظيفين لصالح الريدز.

وبتلك النتيجة يضرب ليفربول موعداً مع تشيلسي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

تشكيل ليفربول أمام آرسنال:

حراسة المرمى: كيفين كيليهير

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: كورتس جونز - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: جوردون - ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو

وفي الجانب المقابل اعلن مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول، في إياب دور نصف النهائي يكأس الرابطة.

تشكيل آرسنال أمام ليفربول:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: كيران تيرني - جابريل - بن وايت - تاكهيري تومياسو

خط الوسط: جابريل مارتينيلي - سميث رو - سامبي لوكونجا - مارتن أوديجارد - بوكايو ساكا

خط الهجوم: ألكساندر لاكازيت

يورجن كلوب

وتابع "أتمنى التوفيق للثلاثي الأفريقي المشارك في كأس أمم أفريقيا والتوفيق والسعادة والحظ والنجاح والتنافس في هذه البطولة الرائعة".

وواصل "ساديو ماني لعب البطولة وبدأ الفوز في المباراة الأولى ولسوء الحظ خسر محمد صلاح أمام نيجيريا، ونتابع بشكل جيد مباراة الثلاثي الأفريقي في البطولة وندعمهم دائما عندما يشاركوا مع منتخبات بلادهم".

واختتم "بكل صدق أتمنى أن يذهب ثنائي من الثلاثي الأفريقي إلى المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا ويتوج أحدهم باللقب، وأعرف مدى شعور هذه البطولة جيداً لهم، وأتمنى لهم التوفيق في القادم".