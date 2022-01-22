د.مصطفى مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة يناير

/674091/دمصطفى-مدبولي-يهنئ-الرئيس-السيسي-بمناسبة-الذكرى-الحادية-عشرة-لثورة-يناير

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير.

دوت الخليج

وقال رئيس الوزراء، في برقيته: إننا ننتهز هذه المناسبة، لنذكر بكل فخر واعتزاز الجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دفع عجلة التنمية والبناء، لتشهد مصرنا الغالية نهضة تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات؛ من أجل أن ينعم أبناء الوطن بالخير والرخاء. ودعا الدكتور مدبولي الله عز وجل، في ختام برقيته، أن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر الكريم بالتقدم والرقي والازدهار.رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

ويهنئ الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

كما هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، السيد محمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة. وفي برقيته بهذه المناسبة، قال الدكتور مصطفى مدبولي : "يسرني أن أبعث إليكم وإلى هيئة الشرطة من ضباط وجنود، أخلص التهاني، وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية المهمة، التي ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، متمنيا لكم دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والاستقرار.

معركة الاسماعيلية

وتحتفل مصر فى الخامس والعشرين من يناير كل عام بذكرى عيد الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة، بمناسبة الذكرى الـ70 لمعركة الإسماعيلية، وذلك وسط مشاركة شعبية كبيرة. ويخلد يوم 25 يناير ذكرى معركة الإسماعيلية 1952، التى راح ضحيتها نحو 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية. ويبقى يوم «25 يناير» شاهدًا على بسالة رجال الشرطة المصرية الذين رفضوا تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية للبريطانيين، رغم قلة أعدادهم، وضعف أسلحتهم، فسقط العديد من الشهداء، ومئات الجرحى.