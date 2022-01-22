/674092/اليوم-عودة-لميس-الحديدي-لتقديم-برنامجها-كلمة-أخيرة-بعد-تعافيها-من-كورونا

تعود الإعلامية لميس الحديدي، بعد امتثالها الشفاء التام من فيروس كورونا المستجد، لتقديم برنامج «كلمة أخيرة»، بداية من اليوم السبت، الموافق 22 من شهر يناير، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على قناة أون.

دوت الخليج يرصد عودة الإعلامية لميس الحديدي لتقديم برنامجها «كلمة أخيرة» بعد تعافيها من فيروس كورونا.

و ترقب عدد كبير من الجمهور، عودة الإعلامية لميس الحديدي لتقديم برنامجها «كلمة أخيرة»، بعد توقفها بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خاصة بعدما أعلن زوجها الإعلامي عمرو أديب تقديم برنامج «الحكاية»، منذ يوم الجمعة الماضي.

إصابة عمرو أديب ولميس الحديدي بفيروس كورونا

وأعلن الاعلامي عمرو أديب مؤخرا، عن إصابته، وإصابة زوجته الاعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا المستجد، فكتب عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" قائلاً :" انا ولميس عندنا كورونا، والحمد لله الاعراض بسيطه وخفيفه، فاصل قصير ونواصل.. ارجوكم ادعوا معنا".

عمرو أديب ينعي وائل الإبراشي بكلمات مؤثرة

من ناحية اخرى، أعرب الإعلامي عمرو، عن صدمته من وفاة زميلة الراحل وائل الإبراشي، مشيرة إلى أنه لم يكن يتوقع هذا النبأ، خاصة بأن جميع المصادر كانت تؤكد على عودته وشفائه

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، معربا عن صدمته: «هزنى خبر وفاه وائل الابراشي، دائما كانوا يقولون عائد ويتماثل للشفاء لم اتوقع ابدا ان ينتهى فجأه كده.. كان استاذ ومتميز وله بصمات وحلقات مهمه، محدش كبير على الموت لكن وائل فعلا اصابنى بحاله ذهول كامل.. الله يرحمه ويصبر اهله واصحابه يارب».

هذا وتوفي الإعلامي وائل الإبراشي اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة من مضاعفات فيروس كورونا، فقد على اثرها الحياة.

وترجع إصابة الإعلامي وائل الإبراشي في نهاية عام 2020 وذلك بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث استمرت الإصابة بالفيروس معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن وكان لها دور في ابعاده عن الشاشات.

السيرة الذاتية للإعلامية لميس الحديدي

ولدت الإعلامية والصحفية لميس الحديدي في القاهرة عام 1969.

والدها هو الإستاذ الجامعي وعميد كلية البنات جامعة عين شمس علي الحديدي ووالدتها السيدة ليلى البحيري.

متزوجة من الإعلامي عمرو أديب ولديها ابن وحيد هو نور الدين.

تخرجت لميس الحديدي من كلية السياسة والإقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة واتجهت للعمل الصحفي، كما حصلت على شهادة الماجستير في الصحافة التلفزيونية.

مسيرة لميس الحديدي المهنية

بدأت لميس الحديدي حياتها المهنية في جريدة العالم اليوم التي تعنى بالشؤون الإقتصادية ثم انتقلت للعمل الإعلامي من خلال إعداد وتقديم العديد من البرامج في القنوات المصرية منها برنامج "اتكلم"، برنامج "مانع وممنوع"، برنامج "الإختيار الأصعب"، برنامج "من قلب مصر" وبرنامج "فيش وتشبيه".