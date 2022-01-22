تدريب 37 من مسؤولى السلامة والصحة المهنية فى المنوفية

جدة - نرمين السيد - قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة بتدريب 37 من مسؤولى السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة والإدارات الطبية والمستشفيات التابعة بالمحافظة، بحضور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.





وقال على حامد الزقم مدير المديرية، إن هذا التدريب يأتى انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة فى تفعيل مهام السلامة والصحة المهنية فى المنشآت المختلفة على مستوى الجمهورية للوصول إلى بيئة عمل آمنة ومن أجل تطبيق كافة اشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية التى تحافظ على العمال وأصحاب الأعمال والمقار الموجودة. وأشار مدير المديرية إلى أن سلامة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وسلامة العاملين بها ومتلقى الخدمة يعد ركيزة أساسية لنجاح وتقييم الأداء بالمنظومة الصحية، مشددا على أهمية تفعيل دور جهاز السلامة والصحة المهنية بكافة المنشآت الصحية. حضر التدريب من مديرية القوى العاملة الكيميائى محمد كامل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية والكيميائية، ونهلة عبد الفتاح، والكيميائية دعاء محمد السيد من إدارة السلامة والصحة المهنية، ومن مديرية الشئون الصحية بالمنوفية الدكتورة أميرة السبع مدير إدارة السلامة والصحة المهنية.

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