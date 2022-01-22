براتب 10 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 3748 فرصة عمل

جدة - نرمين السيد - كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من ديسمبر 2021 فى النشرة السابقة وعددها 500 فرصة عمل، ليصبح إجمالى الفرص المعروضة 3748 فرصة عمل.

وأعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيراً إلى أن هذه الفرص تأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

وأشار إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكترونى من هنا "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل" وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة فى 16 محافظة هى: القاهرة، والإسماعيلية، والبحيرة، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، والفيوم، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والوادى الجديد، والبحر الأحمر.

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل فى 65 مراقب أمن براتب يصل 3500 جنيه، و10 فنى كرتون، 28 فنى كهرباء وسباكة، 15 عامل إنتاج، 2 مشرف كهرباء، مشرف مدنى.

وتابع الوزير قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الإسماعيلية تتمثل فى 27 عامل إنتاج و تعبئة وخدمات من ذوى القدرات يكون قادر على العمل والسن حتى 40 عاما، و25 عامل إنتاج، و10 عاملة خياطة.

وفى البحيرة مطلوب 10 فنى رقابة جودة و15 عاملة تعبئة وتغليف و20 عاملة مكواة، و40 فنى تفصيل، كما وفرت مديرية القوى العاملة بالقليوبية مجموعة من فرص العمل شمل: 335 فرد أمن براتب يتراوح بين 2500 و2700 جنيه، و85 عاملا براتب يصل إلى 3000 جنيه و12 مشرف جودة.

وفى دمياط مطلوب: 4 محاسب، ومدير علاقات عملاء، 5 خدمة عملاء، 5 كاشير، 10 عامل إنتاج، 10 بائع، 10 عامل نظافة، 12 مشرف غذاء، 5 مساعد طباخ، و2 نقاش.

وفى المنوفية: 60 أخصائى خدمات مالية، 5 فنى فحص وجودة، 27 فرد أمن، 127 عامل تشغيل وإنتاج وطباعة، 30 نساج، 25 مساعد نساج، 10 عامل صباغة و10 عامل تشطيب و10 عمال تعبئة و10 عمال مخازن و10 عامل خدمات، فضلا عن 40 عامل خياطة.

كما تم توفير فرص عمل بالشرقية تمثلت فى: 36 عامل إنتاج، 10 عمال، 5 مراقب جودة، 50 فنى انتاج، 10 فنى صيانة كهرباء، 10 فنى صيانة ميكانيكا، 10 وناش، 10 خراط، 10 براد ، 10 فرز، لحام، 12 سائق كلارك، 20 سائق (درجة أولى - وثانية)، 10 تباع، 30 مندوب مبيعات، 2 عامل دهان، 2 عامل لحام، 4 مهندس براتب يتراوح بين 4000 إلى 10 آلاف جنيه، 3 مدخل بيانات براتب يتراوح بين 3500 إلى 6000 جنيه، 2 مشرف مشتريات، 4 فنى كهرباء، 2 فنى ميكانيكا براتب يصل إلى 8000 جنيه، وترزى، وفرد أمن، ورئيس قسم مشتريات، 4 فنى (درفلة-تناية)، 3 عمال خدمات، وحراس.

وفى الغربية والدقهلية مطلوب: 20 عامل إنتاج، 12 مندوب مبيعات، 8 عامل مخزن، 9 عامل نظافة، 3 مقدم طلبات، 2 شيف براتب يصل إلى 2600 جنيه، 50 مسؤول ائتمان، 2 عامل من ذوى القدرات، 3 مهندس، 5 مراقب جودة ، ومراقب مخزون، 10 فنى انتاج، 2 خراط ، أمين مخزن، 3 محاسب، 3 سائق، عامل بوفية.

أما فى الفيوم فى الوظائف المتوفرة هى: 57 عامل إنتاج، 50 فنى إنتاج، 9 سائق كلارك براتب يصل إلى 3000 جنيه، 6 فرد أمن، مشرف طباعة يصل إلى 4500 جنيه، 7 فنى أفران ، 10 فنى دبل، 5 فنى تريبلكس، محاسب، 2 رئيس وردية ، 14 مهندسا.

وفى سوهاج والمنيا مطلوب: 2 موظف استقبال، فرد أمن، مساعد شيف، 504 عامل نظافة، كاشير، منسق ممرات، 3 بائع عطارة، بائع لحوم، 13 مسئول تمويل، مهندس كهرباء، 4 مشرف انتاج، 50 عامل تعبئة، 50 عامل صالة، عامل مخزن، 2 مراقبة جودة، 75 عاملة خياطة، 30 أخصائى خدمات مالية، 20 محاسب، 20 أخصائى نظم ومعلومات ، 10 أوفيس بوى 14، أخصائى إقراض ميدانى، 15 مدرسة (لغة إنجليزية عربى رياض -أطفال دراسات رياضيات علوم -حاسب آلى) ، 2 موظفة إدارية.

وفى أسيوط وقنا : 33 أخصائى تمويل، 3 موظف مبيعات براتب يصل إلى 2500 جنيه، 2 كيميائية بكالوريوس علوم، عامل ، 150 مسئول تأمين، 10 مسئول ائتمان.

وفى الوادى الجديد: 2 سائق معدات زراعية ، وميكانيكى معدات زراعية، 10 عاملة تعبئة وتغليف، 15 عامل زراعة براتب يصل إلى 3300 جنيه، وعامل لثلاجة ، وعمال لمصنع، و 2 عامل غرف ، 2 عامل فى معرض.

وفى البحر الأحمر: 101 طباخ أول وثان، 34 مضيف، 3 مساعد رئيس صف، 39 مساعد مضيف، 61 عامل تجهيز وتحضير، 51 مشرف غرف، 5 مساعد رئيس قسم مطبخ، منقذ، 2 مشرف دور براتب يتراوح بين 4000 إلى 5000 جنيه، 7 عامل كافتيريا، فنى بلاط، 9 عامل زراعة، 5 عامل مغسلة، 16 عامل تحضير، 5 عامل مناطق عامة، 10 فرد أمن ، 4 جناينى، 3 هاوس مان، 4 رئيس قسم مطبخ، و2 عامل استيوراد، و2 ويتر، 3 موظفة استقبال مطعم، موظف قسم تدريب وتنمية، و2 فنى تبريد وتكييف، و2 فنى مكافحة افات، عامل إشراف داخلى.

وتتضمن النشرة مجموعة وظائف من محافظة القاهرة لم يتم شغلها من ديسمبر 2021 وهى: 20 مشرف أمن، 10 مدخل بيانات، 10 مراقب كاميرات براتب يتراوح من 3500 إلى 4000 جنيه، 10 فرد أمن إدارى براتب يصل إلى 3400 جنيه ، 450 فرد أمن.