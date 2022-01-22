جمعية رجال الأعمال تكرم مدير القوى العاملة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - كرمت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، تقديرا للدور غير المسبوق الذى تقوم به المديرية من خلال إداراتها وكوادرها المختلفة.





فى مستهل كلمته أشاد محمد صبرى رئيس مجلس إدارة الجمعية بالجهود التى تبذلها وزارة القوى العاملة فى ظل قيادة وزير القوى العاملة محمد سعفان خاصة فى هذه المرحلة التى يتم فيها إقرار قانون جديد للعمل وما يتطلبه ذلك من مراعاة كافة الظروف المحيطة وخاصة بما توليه الجمهورية الجديدة والقيادة السياسية من تشجيع للاستثمار، وفى نفس الوقت الحفاظ على مكتسبات العمال فى "حياة كريمة" لهم ولأسرهم.

ونقل ياسر سعيد للحضور تأكيدات وزير القوى العاملة، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها عن طريق كوادرها المتخصصة على أن يخرج قانون العمل الجديد متمشيا مع تطلعات العمال وأصحاب الأعمال ومشجعا للاستثمار فى الجمهورية الجديدة من أجل مستقبل أفضل لأبناء الوطن.

جاء هذا التكريم فى إطار الجهود التى تبذلها مديرية القوى العاملة بالإسكندرية من أجل استقرار العلاقة العمالية بين أصحاب العمل والعمال من جهة، والجهة الإدارية ممثلة فى وزارة القوى العاملة من أجل دفع عجلة التنمية وزيادة الإنتاج والقدرة على المنافسة القوية فى الأسواق العالمية وجذب الاستثمارات إلى السوق المصرية.