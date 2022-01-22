وزير الأوقاف يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - هنّأ وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بمناسبة عيد الشرطة، مثمنًا التضحيات التى يبذلها رجال الشرطة فى خدمة الوطن والسهر على أمنه وأمانه.





وقال وزير الأوقاف فى بيان اليوم، إن "رجال الشرطة يضربون أروع الأمثلة فى حفظ الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعى والحفاظ على مقدرات الشعب المصرى ومؤسساته ويبذلون الغالى والنفيس من أجل الوطن"، سائلًا الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.

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