3168 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات أولى ثانوى فى البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، هشام منير، إنه وسط إجراءات احترازية مشددة انطلقت اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى بمدارس المحافظة.





وأضاف منير فى بيان اليوم، أن "المديرية أنهت الاستعداد لبداية الامتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى وسط إجراءات احترازية؛ حرصاً على صحة الطلاب، فضلا عن تقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان؛ ضمانًا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات".

وتابع أن امتحانات الصف الأول الثانوى انطلقت اليوم بإجمالى عدد 3168 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة (منتظمين وخدمات وخاص عربى وخاص لغات ومنازل)، مشيرا إلى أن امتحانات الصف الثانى الثانوى تبدأ غدا الأحد بإجمالى عدد 2953 طالبا وطالبة.

وأوضح منير أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسة بالمديرية بجانب غرف عمليات الإدارات الفرعية لمتابعة انتظام سير الامتحانات ورصد الأحداث وتلقى الشكاوى، بالإضافة إلى الدعم الفنى مع تكثيف المتابعات أثناء فترة الامتحانات.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم قد حددت ضوابط وضع امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى؛ حيث تعقد الامتحانات ورقيا بالمدرسة بلجان مؤمنة تأمينـا شديدا وطبقاً للجدول المعتمد مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.