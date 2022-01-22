مدبولى يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة: ضربتم أروع الأمثلة فى أداء الواجب

جدة - نرمين السيد - وفى برقيته بهذه المناسبة، قال الدكتور مصطفى مدبولى: "يسرنى أن أبعث إليكم وإلى هيئة الشرطة من ضباط وجنود، أخلص التهانى، وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية المهمة، التى ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصرى العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة فى أداء الواجب الوطنى؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، متمنيا لكم دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والاستقرار".

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