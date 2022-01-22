تعاون أثرى وثقافى بين مصر وكوريا الجنوبية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقعت مصر، متمثلة فى الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وكوريا الجنوبية، متمثلة فى كيم هيون مو رئيس هيئة التراث الثقافى، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين فى مجالات الآثار والمتاحف.





جاء توقيع هذه الاتفاقية فى إطار الزيارة الرسمية الحالية لرئيس كوريا الجنوبية لمصر. وتهدف مذكرة التفاهم إلى المساهمة فى تأسيس سياسات الحفظ المستدام للممتلكات الثقافية، ودعم التعاون المتبادل فى مجالات الآثار والمتاحف وقاعات، والعمل على تبادل الخبراء والخبرات من المتخصصين فى كلا البلدين.

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