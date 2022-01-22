وزيرة البيئة: مصر حريصة على الاستفادة من مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على التعاون والشراكة مع الرئاسة البريطانية للمؤتمر الحالى للمناخ فى الإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP27، من خلال سلسلة من الجلسات والمشاورات بدأت مع بعثة مؤتمر المناخ COP 26 فى القاهرة منذ أيام برئاسة السيد ألوك شارما.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر حريصة خلال التجهيز للمؤتمر على الاستفادة من تجربة مؤتمر جلاسكو والمخرجات الناتجة عنه، والتعاون البناء مع ابطال العمل المناخى، مشيرة إلى أن مصر وضعت إطارا مؤسسيا لتجهيز لمؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ، وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية، على أن يكون وزير الخارجية رئيسا للمؤتمر ووزيرة البيئة المبعوث والمنسق الوزارى للمؤتمر، واللجان الثلاثة المعنية بالجزء السياسى والفنى والمعنية بالأمور اللوجيستية والتنظيمية والمعنية بالأمور المالية والرعاة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم تحديد مجموعة الشخصيات المرشحة لتولى مسؤولية بطل العمل المناخى المصرى رفيع المستوى وفق المعايير المتعارف عليها، وسيتم اختيار المرشح بعد مناقشة كافة الخيارات خلال اجتماع اللجنة العليا.

ومن جانبه، أكد السيد نيجل توبينج بطل العمل المناخى البريطانى رفيع المستوى، على تطلعه لبدء العمل مع نظيره المصرى لاستكمال العمل فى الموضوعات الملحة لقضية المناخ وخدمة الفئات المتضررة حول العالم، وخلق تضامن القادة مع إجراءات مواجهة آثار تغير المناخ، حيث يمكن أن ندعم العمل المناخى الإقليمى بمناطق مختلفة من العالم، وخاصة أفريقيا والتى تحظى باهتمام خاص من الجانب المصرى.

وناقشت وزيرة البيئة مع بطل العمل المناخى البريطانى الموضوعات المتعلقة بالعمل المشترك مع نظيره المصرى من حيث فريق العمل المصاحب لهما ومصادر التمويل والموضوعات التى سيعملان عليها، وأوضح بطل العمل المناخى البريطانى من جانبه، أنهما سيعملان بفريق عمل واحد والذى ينتشر فى مواقع عديدة من العالم حوالى 71 موقعا، كما سيتم العمل على الحملات التى تم إعلانها فى مؤتمر جلاسكو والمعنية بالتمويل والتخفيف والتكيف، والتى يمكن ربطها بمتطلبات واحتياجات الدول الأطراف باتفاقية تغير المناخ والأولويات الوطنية والإقليمية للدول.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الربط بين الإطار المؤسسى لفريق عمل ابطال العمل المناخى وآليات تنفيذ حملات التمويل والتخفيف والتكيف، والربط بين المبادرات السياسية والفنية والأمور المتعلقة بالتنظيم للمؤتمر وآليات التعاون مع الشركاء والرعاة.

وتم الاتفاق على تبادل الأفكار حول آليات تنفيذ حملات بطل العمل المناخى للتمويل والتكيف والتخفيف، وبعض الأنشطة المشتركة التى يمكن تنفيذها بين البطلين، وقصص النجاح المصرية فى مواجهة آثار تغير المناخ وكيفية الاستفادة منها.

وفى لقاء آخر، عرض توبينج بطل العمل المناخى البريطانى نبذة عن آليات عمل البطل المناخى ودوره فى رفع الطموح فى العمل المناخى من خلال العمل مع الجهات غير الحكومية كالقطاع الخاص والمجتمع المدنى على موضوعات المناخ وتقديمها إلى الدول الأطراف باتفاقية تغير المناخ لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة، حيث يقوم بطل العمل المناخى وفريقه بدعم مخرجات مؤتمر المناخ من خلال العمل مع الجهات غير الحكومية والتى ليست طرفا بالاتفاقية وخلق الزخم بينهم لتبنى إجراءات مواجهة آثار تغير المناخ من خلال العمل على دمجهم فى العمل المناخى وإجراءات الحوارات معهم للتعرف على الاحتياجات والمتطلبات.

وأشار توبينج إلى الحملات الثلاث الناتجة عن مؤتمر جلاسكو والمعنية بالتمويل والتخفيف والمواجهة، والتى ستكون نطاق عمل بطلى المناخ البريطانى والمصرى خلال الفترة القادمة، واستكمال ما تم مناقشته فى مركز المواجهة بمؤتمر جلاسكو، مشيرا إلى الجهود المبذولة فى حملة صفر انبعاثات التى تم إطلاقها فى يناير الماضى والعمل عليها بالتعاون مع الرئاسة البريطانية للمؤتمر وعرضه تلك الجهود خلال المؤتمر، وما قام به من لقاءات مع القطاع الخاص فى كل القطاعات المختلفة لحشد دعمه، وبناء القدرات مع التأكيد على دور التأمين فى مواجهة الأضرار والخسائر، وجذب مصادر التمويل للأسواق الناشئة.

وأضاف أن بطل العمل المناخى لديه أجندة مليئة بالأعمال وفريق العمل المنتشر فى بقاع عديدة يقدم قدر كبير من المساعدة، ومن مهامه أيضا تنفيذ جلسة عامة بمؤتمر المناخ للدول الأطراف إلى جانب مجموعة من اللقاءات الثنائية، حيث عمل مع الرئاسة الانجليزية للمؤتمر على جلب نماذج من أكثر الفاعلين ديناميكية فى موضوعات المناخ حول العالم والعمل مع مجموعات من الدول الأكثر تأثرا ومجموعات من إفريقيا لإيصال صوت هذه الدول، وأشار أيضا إلى شكل العلاقة بين بطل العمل المناخى وسكرتارية الأمم المتحدة.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين، أن آلية عمل البطل المناخى مليئة بالكثير من الالتزامات، حيث تساءلت عن أسس تصنيف بطل العمل المناخى للقطاع الخاص والمجتمع المدنى الذى يعمل معهم، ومدى الاهتمام بالعمل مع المراكز البحثية فى تأصيل دور العلم فى العمل المناخى، وآليات دمج الشباب فى قضايا المناخ، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الإنسانى والاجتماعى فيما يخص آثار تغير المناخ باعتباره تحدى يواجه الانسانية ، كما تساءلت الوزيرة عن آليات جذب الشركاء للالتزام بإجراءات التخفيف والتكيف ومصادر التمويل.