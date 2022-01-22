وزير الأوقاف يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

يهنئ أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سيادة اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية بعيد الشرطة ، مثمنًا التضحيات التي يبذلها رجال الشرطة في خدمة الوطن والسهر على أمنه وأمانه.

سائلًا الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه