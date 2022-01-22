/674098/الصحة-تبدأ-تطبيق-اشتراطات-وضوابط-دخول-الأراضى-المصرية-عبر-جميع-المنافذ

تواصل وزارة الصحة والسكان، جهودها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وذلك في إطار الخطة القومية للدولة المصرية للحد من انتشار الفيروس، حيث تبدا اليوم تطبيق اشتراطات وضوابط الدخول إلى الأراضي المصرية عبر أقسام الحجر الصحي في المطارات، والموانئ البحرية، والمعابر البرية، بتحديثاتها، على خلفية مستجدات الموقف الوبائي لكوفيد19 عالميا، وبما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين والوافدين، و يحافظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الجائحة.

دوت الخليج

اشتراطات وضوابط الدخول إلى الأراضي المصرية عبر أقسام الحجر الصحي في المطارات، والموانئ البحرية، والمعابر البرية، تلزم حصول القادمين إلى البلاد سواء من المصريين أو غير المصريين، على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو هيئة الدواء المصرية.

مرور 14 يوما على التطعيم بالجرعة الثانية

كما تتضمن الاشتراطات مرور 14 يوما على التطعيم بالجرعة الثانية، بالنسبة للقاحات ذات الجرعتين، أو 14 يوما على الأقل من التطعيم باللقاحات المقرر لها جرعة واحدة، وذلك قبل الوصول إلى الأراضي المصرية، وفى حال عدم وجود شهادة تفيد تلقي اللقاح فيشترط أن يكون القادم للبلاد حائزا لشهادة تفيد سلبيته لفيروس كورونا، بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان" (PCR" خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى منافذ الدخول المصرية، على أن يجرى استثناء الأطفال الأقل من 12 عاما.

كما تضمنت الاشتراطات، وقف العمل بإجراء تحليل الـ ID NOW COVID-19 tes للقادمين من دول "جنوب أفريقيا، وبوتسوانا، وموزمبيق، وناميبيا، وليسوتو، وزيمبابوي، واسواتيني"، وفي حالة عدم مطابقة شهادة التطعيم أو شهادة الفحص التي يحملها الراكب للضوابط المقررة، يتم إجراء اختبار Antigen Rapid Test للكشف عن فيروس كورونا، وفي حالة إيجابية الفحص بالنسبة لغير المصريين، يتم تأكيد الفحص المعملي باستخدام اختبار ID NOW.

شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا

أما القادمين عبر المطارات السياحية "شرم الشيخ، وطابا، والغردقة، ومرسى علم، والأقصر، وأسوان" فيشترط أن يكون القادم حائزا لشهادة التطعيم ضد فيروس كورونا طبقا للشروط الموضوعة في هذا الشأن وفي حال عدم وجود شهادة تفيد تلقي اللقاح فيشترط أن يكون حائزا لشهادة تفيد سلبية الفحص لفيروس كورونا بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، طبقا للشروط الموضوعة في هذا الشأن.

العزل الذاتي لمدة خمسة أيام في فندق الإقامة

اما في حالة عدم مطابقة شهادة التطعيم أو شهادة الفحص التي يحملها الراكب للضوابط المقررة يتم إجراء اختبار Antigen Rapid Test للكشف عن فيروس كورونا، وفي حالة إيجابية الفحص يسمح للقادمين بالعزل الذاتي لمدة خمسة أيام في فندق الإقامة، مع إجراء فحص ‏PCR في اليوم السادس، في حالة عدم وجود أعراض للمرض، وجاءت نتيجة الـPCR سلبية، يسمح لهم بإنهاء العزل، أما إذا كانت النتيجة إيجابية، يستمر العزل فترة خمسة أيام أخرى، ثم يتم إنهاء العزل دون الحاجة لإجراء فحص آخر.