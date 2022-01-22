/674099/وزير-الخارجية-يترأس-الجانب-المصري-في-اجتماعات-اللجنة-المشتركة-بسلطنة-عمان

توجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى العاصمة العُمانية مسقط، لترؤس الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، والتي ستنعقد أعمالها خلال يومي 22 و23 يناير 2022.

دوت الخليج

السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن الوزير شكري سوف يلتقي خلال الزيارة بعدد من كبار المسئولين بسلطنة عمان الشقيقة لبحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وما يجمعهما من روابط وطيدة، فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن القضايا العربية المُلحة وأبرز الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

توقيع عدد من مذكرات التفاهم

ومن المقرر أن يتم على هامش أعمال اللجنة الوزارية المشتركة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون الثنائية؛ كما سيشهد وزير الخارجية افتتاح الدورة الثالثة من مجلس الأعمال المصري – العُماني المشترك. وتتسم العلاقات العمانية المصرية بالخصوصية القائمة على الاحترام والتقدير عبر المراحل التاريخية المختلفة، حيث تعود تلك العلاقات بين البلدين على مدى عصور التاريخ؛ لافتة إلى أن العلاقات العمانية المصرية القديمة سبقت علاقاتها في الوقت الحاضر بآلاف السنين كما أن التواصل الحضاري بين مصر وعُمان بدأ بجلب اللبان من بلاد بونت قبل ما يقرب 3500 ق.م، وذلك في مرحلة الازدهار الاقتصادي الذي عاشته مصر الفرعونية في عهد الملكة حتشبسوت.