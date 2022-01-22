مصلحة الضرائب تحدد أخر موعد لتقديم إقرار التسوية السنوية لـ«المرتبات»

/674103/مصلحة-الضرائب-تحدد-أخر-موعد-لتقديم-إقرار-التسوية-السنوية-لـالمرتبات

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم السبت، إن هناك عدد من الالتزامات على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما فى حكمها وفقًا للقانون والمتمثلة في تحصيل الضريبة المستحقة على العاملين لديهم شهريًا وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال 15 يوما التالية للشهر الذي تم فيه التحصيل، هذا إلى جانب ضرورة تقديم إقرار ربع سنوى في (يناير، أبريل، يوليو، أكتوبر)، مبينا فيه عدد العاملين وبياناتهم وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة .

دوت الخليج موعد أقصاه نهاية شهر يناير "عبد القادر"، أكد أيضا في بيان صحفي، صدر اليوم أنه على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات أيضا تقديم إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات وما في حكمها على نماذج 6 تسويات بالنسبة للقطاع الخاص، ونموذج 7 تسويات للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ونموذج 8 تسويات للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام الخاضعين لقانون الخدمة المدنية" وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير. تقديم الإقرار الضريبي والتسوية السنوية في مواعيدها المقررة رئيس مصلحة الضرائب المصرية، شدد على جميع الممولين بأهمية وضرورة الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي والتسوية السنوية في مواعيدها المقررة، تجنبًا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مشددا على أنه سيتم إحالة المخالفين إلى قطاع مكافحة التهرب الضريبي تمهيدا للإحالة إلى النيابة العامة . "عبد القادر"، أوضح أيضا أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395 .

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