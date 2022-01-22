طلاب الصف الأول الثانوى العام يبدأون امتحانات الفصل التيرم الأول ورقيًا اليوم

/674107/طلاب-الصف-الأول-الثانوى-العام-يبدأون-امتحانات-الفصل-التيرم-الأول-ورقيا-اليوم

انطلقت صباح اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى العام، والذي يؤدى فيه طلاب الصف الأول الثانوى امتحان اللغة العربية ورقيًا، وذلك على خلفية قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا.

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وزارة التربية والتعليم كانت أعلنت في وقت سابق جدول الامتحاانت حيث يؤدى الطلاب يوم الاثنين امتحان الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 26 يناير امتحان التاريخ والأحياء، والسبت 29 يناير امتحان اللغة الإنجليزية، والاثنين 31 يناير امتحان الفيزياء والفلسفة، والأربعاء 2 فبراير امتحان اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات.

تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس

يأتي ذلك في الوقت الذي شددت فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس ولجان الامتحانات، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، كما طالبت الوزارة المدارس بضرورة الالتزام بمواصفات أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول الثانوى العام. كان المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى قام بوضع مواصفات الورقة الامتحانية، لتناسب التقييم الجديد بحيث تخدم الأسئلة وتقييم مستوى الفهم ونوانج التعلم الحقيقية، حيث تناسب الأسئلة ضوابط الامتحانات والتقييم الجديد مع مراعاة الصياغة الدقيقة أثناء وضع الامتحان بحيث لا يتضمن اى أخطاء لغوية أو فنية.

إلغاء الامتحانات الإلكترونية

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كانت قد قررت في وقت سابق إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، بعد أن أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى تيسيرا على الطلاب، وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.