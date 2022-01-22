/674096/قبل-مباراة-الليلة-تاريخ-مواجهات-الزمالك-و-غزل-المحلة

تقام اليوم السبت، مباراة الزمالك أمام نظيرة غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي الفريقين فى93 مباراة ، حيث حقق الزمالك الفوز في 57 مباراة، وفاز المحلة في 12 مباراة، وحضرالتعادل فى 25 مباراة، واستطاع لاعبي القلعة البيضاء أحراز 143 هدف في شباك المحلة، فيما أحرز لاعبو المحلة 50 هدف في شباك الفارس الأبيض.

قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة:

حراسة المرمى: محمد عواد – السيد عطية

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد زكي – حازم إمام

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – محمد حسام “بيسو” – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – رزاق سيسيه – أيمن حفني – سيف جعفر

خط الهجوم: يوسف أسامة – عمر السعيد – حسام أشرف

نتيجة مباراة الزمالك وإنبي في الجولة الأولى من كأس الرابطة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وانبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى، من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في أولى نسخاتها.

حاول الزمالك في أكثر من هجمه في أحداث الشوط الأول وبالأخص في الربع الساعة الأولى من عمر اللقاء، تهديد مرمى انبي، ولكن دفاعات انبي كانت بالمرصاد لضربات القلعة البيضاء.

إستياء التعاون بسبب مرتضى منصور

ويأتي سبب الإلغاء كما أعلن مسئولوا التعاون هو وضع بنود وشروط من الزمالك في عقد اللاعب بجانب إعلان مرتضى منصور للصفقة بطريقه مهينه لهم كما أشاروا.

ووضع الزمالك بند في عقد بيع مصطفى فتحي للتعاون بأنه إذا رحل عن الفريق السعودي لا يحق له اللعب لأي فريق مصري غير الزمالك.

تحدث الإعلامي السعودي محمد الدهش، حول صفقة مصطفى فتحي من الزمالك إلى التعاون، مقابل مليون دولار.

وأشارخلال برنامج “أكشن مع وليد” أن هناك مصادر من نادي التعاون أكدت أن الفريق في طريقة لإلغاء التعاقد مع مصطفى فتحي من الزمالك، وذلك بسبب الإعلان والشروط التي وضعها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

مؤكداً أن مسئولوا التعاون في حالة إستياء من طريقة إعلان رحيل اللاعب عن الزمالك وانتقاله لهم.

وكان وضع الزمالك بند في عقد الإنتقال بأنه لا ينتقل لفريق مصري أخر غير الزمالك، في حالة عودة اللاعب للدوري المصري مرة أخرى.