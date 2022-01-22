/674101/النائب-أيمن-محسب-يطالب-سرعة-البت-في-ملف-إعادة-التخصيص-لأراضي-المستثمرين

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة بشأن البت فى طلبات إعادة تخصيص الأراضى أو منح أصحابها مهلة وذلك لحالات المشروعات الجادة فقط، بهدف التيسير عليهم وفى نفس الوقت دعم الصناعة المحلية.

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وأوضح محسب، أن الصناعة من الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وذلك لدورها فى دعم الاقتصاد القومى، ومن ثم يجب أن يكون العمل وفقا لآلية محددة تهدف لتسريع وتيرة العمل وفى نفس الوقت الاعتماد على الشباك الواحد لسرعة البت فى الطلبات الخاصة بتخصيص الأراضي واستخراج تراخيص التشغيل لتشجيع المصنعين والمستثمرين ومن ثم زيادة الصادرات الذى تصبو إليه الدولة أو على الأقل تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

الأراضي الممنوحة للمستثمرين

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجميع يتفق على ضرورة استغلال الأراضى الممنوحة للمستثمرين وفقًا لما تم الإعلان عنها، متابعا:" لا نريد تسقيع الأراضى، ولكن فى نفس الوقت نريد أن يكون هناك ضوابط وجدول زمنى للبت فى طلبات المستثمرين بشكل أسرع خاصة فى الوقت الذى نشهد ميكنة للخدمات وتحول رقمى فى مختلف القطاعات وشبكة بيانات ومعلومات حتى لا تتنامى ظاهرة مصانع بير السلم".

وأكد محسب، أن الحالات التي يثبت عدم جديتها فىي استغلال الأراضى المخصصة لها يتم سحبها على الفور، ولكن فى نفس الوقت يجب مراعاة الظروف التى تكون فى بعض الأوقات خارج إرادة المستثمر، وهذه الحالات ليست بالقليلة وبعد الوقوف على الأسباب الفعلية يتم اتخاذ الإجراء المناسب، مع ضرورة توعية المستثمرين بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإقامة المشروع وتشغيل المصانع، وعدم التعامل على الأرض المخصصة لهم سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو التنازل إلا بعد الانتهاء من تشييد المصنع وتشغيله كاملاً وفقاً للمدة المحددة بكراسة الطرح.