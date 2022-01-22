/674102/تسببت-في-تعطيل-الدراسة-انخفاض-كبير-بدرجات-الحرارة-في-الأراضي-السعودية

تتعرض المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة لموجة من الطقس السئ، حيث سجلت درجات الحرارة في الاراضي السعودية انخفاضا ملحوظا، خاصة على أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة، مع نشاط للرياح وغياب الرؤية.

دوت الخليج

المركز الوطني للأرصاد بالسعودية توقع أن يشهد اليوم السبت، امتداد تأثير حالة البرودة إلى أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا، وقد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على نجران وعسير والباحة.

رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية

المركز أشار أيضا إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على القطاعين الشمالي والأوسط. وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، مع امكانية ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. كما أوضح المركز السعودي للتنبؤات أن تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس تبوك

من جانبها أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحًا طوال أيام الأسبوع الجاري، وجاء القرار حرصًا منها على سلامة وصحة طلاب وطالبات المدارس ومنسوبيها نظرًا لما تشهده مدينة تبوك وبعض محافظاتها من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. كما أوضحت الإدارة أن القرار يشمل جميع مدارس مدينة تبوك والمراكز القرى والهجر التابعة لها، الى جانب المدارس في محافظتي حقل وتيماء وضواحيهما، وقرى الجو وأبو راكة والنشيفة والبليطيح والفارعة وأم ضباع التابعة لمحافظة الوجه، وقريتي الشبحة وشتات في محافظة أملج.

رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

المركز الوطني للأرصاد، توقع أيضا تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية، كما أشار المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد واليتمة ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ ٨ صباحا وتستمر حتى الساعة الـ ٦ مساء.